SGL Carbon SE, ainsi que ses filiales, est un fabricant de produits et de solutions à base de fibres de carbone et de graphites spéciaux. Elle opère à travers trois segments : Composites-Fibres & Matériaux (CFM), Graphite Materials & Systems (GMS) et Corporate. La société sert des industries, notamment les produits chimiques, les fibres textiles, les applications industrielles, l'énergie et la mobilité. Le segment CFM comprend les activités liées aux matériaux à base de fibres de carbone. Le segment CFM se concentre sur le développement de matériaux composites et de composants associés, principalement pour les industries automobile, éolienne et aérospatiale. Le segment GMS propose une gamme de produits personnalisés à base de graphite. Le segment GMS se concentre sur les produits en graphite synthétique et en graphites expansés pour les applications industrielles, les composants de machines et les produits pour l'industrie des semi-conducteurs, les composites et la technologie des procédés. Le segment Corporate comprend les activités de recherche. La société dispose de plus de 30 sites de production en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Secteur Equipements et composants électriques