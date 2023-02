Les investisseurs institutionnels soutiennent le procès du conseil d'administration de Shell sur le risque climatique

ClientEarth, une organisation caritative de défense de l'environnement devenue un investisseur militant de Shell, a déclaré mercredi avoir déposé une plainte devant la Haute Cour, alléguant que les 11 administrateurs de Shell n'ont pas su gérer les risques "importants et prévisibles" que le changement climatique fait peser sur la société - et qu'ils enfreignent le droit des sociétés.

Il s'agit de la première action en justice notable intentée par un actionnaire contre un conseil d'administration en raison de l'incapacité présumée à se préparer correctement à l'abandon des combustibles fossiles. Elle intervient une semaine après que Shell a affiché un bénéfice record de 40 milliards de dollars pour 2022, en partie alimenté par la pénurie d'énergie qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Shell a rejeté les allégations, affirmant que ses objectifs climatiques étaient ambitieux et en bonne voie, et que ses administrateurs ont respecté leurs obligations légales et ont agi dans le meilleur intérêt de la société.

"La tentative de ClientEarth ... de renverser la politique du conseil d'administration telle qu'approuvée par nos actionnaires n'a aucun mérite", a déclaré un porte-parole.

LE CONFLIT DU CARBONE

Shell a augmenté ses dépenses dans les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone.

Mais les fonds de pension britanniques London CIV et Nest, le fonds de pension suédois AP3, le gestionnaire d'actifs français Sanso IS, Degroof Petercam Asset Management en Belgique et Danske Bank Asset Management au Danemark ainsi que Danica Pension et AP Pension sont parmi ceux qui ont écrit des lettres soutenant la revendication.

Le groupe d'investisseurs dispose collectivement d'environ 450 milliards de livres (543 milliards de dollars) d'actifs sous gestion, et possède environ 12 millions des 7 milliards d'actions de Shell.

London CIV a déclaré que sa participation dans Shell était un "principal point chaud de risque et d'exposition au sein de notre portefeuille".

"Nous espérons que l'ensemble du secteur de l'énergie s'assiéra et prendra note", a ajouté Mark Fawcett, directeur des investissements de Nest.

Si les juges autorisent la poursuite de l'action dérivée, cela pourrait encourager les investisseurs dans d'autres sociétés, y compris dans celles qui financent les émetteurs de carbone, à intenter des procès contre les conseils d'administration qui ne gèrent pas correctement les risques liés au climat, selon les experts.

Certaines banques réduisent leur financement des entreprises de combustibles fossiles.

L'affaire survient deux ans après que Shell se soit vu ordonner de réduire ses émissions de carbone dans une affaire climatique néerlandaise qui a fait date.

Shell, qui fait appel, prévoit de réduire l'intensité carbonique de ses produits - qui mesure les émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie produite - de 20 % d'ici 2030, de 45 % d'ici 2035 et de 100 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2016.

Selon des évaluations tierces, la stratégie exclut les objectifs à court et moyen terme visant à réduire les émissions absolues des produits vendus par Shell, connues sous le nom d'émissions Scope 3, bien qu'elles représentent plus de 90 % des émissions globales, selon ClientEarth.

"Le conseil d'administration persiste avec une stratégie de transition qui est fondamentalement défectueuse, laissant la société sérieusement exposée aux risques que le changement climatique fait peser sur le succès futur de Shell - malgré l'obligation légale du conseil d'administration de gérer ces risques", a déclaré Paul Benson, avocat principal de ClientEarth.

La loi britannique sur les sociétés impose aux administrateurs l'obligation légale de promouvoir le succès des entreprises.

ClientEarth a refusé de divulguer les autres sociétés dans lesquelles elle a investi.

(1 $ = 0,8280 livre)