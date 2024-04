Sheng Siong Group Ltd. est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société est une chaîne de supermarchés à Singapour. Elle exploite une chaîne de magasins d'alimentation qui compte environ 68 points de vente à Singapour. Les points de vente offrent à leurs clients des options d'achat de produits secs et humides, y compris un large assortiment de produits vivants, frais et réfrigérés, tels que les fruits de mer, la viande et les légumes. En outre, la société propose des produits alimentaires transformés, emballés et/ou conservés, ainsi que des articles d'usage courant tels que des articles de toilette et des produits ménagers essentiels. Elle propose plus de 1 600 produits sous ses 23 marques maison, allant des produits alimentaires aux articles de papeterie. La plateforme d'achat en ligne de la société est Sheng Siong Online (SSOnline). Ses filiales comprennent Sheng Siong Supermarket Pte Ltd, C M M Marketing Management Pte Ltd, Sheng Siong Supermarket Sdn. Bhd. et Sheng Siong (China) Supermarket Co., Ltd.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire