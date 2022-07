SHIMAMURA Co., Ltd. : Reprise de la tendance de fond

Données financières JPY USD EUR CA 2023 602 Mrd 4 431 M 4 239 M Résultat net 2023 35 972 M 265 M 253 M Tréso. nette 2023 245 Mrd 1 806 M 1 727 M PER 2023 12,2x Rendement 2023 2,10% Capitalisation 438 Mrd 3 221 M 3 081 M VE / CA 2023 0,32x VE / CA 2024 0,29x Nbr Employés 3 086 Flottant 62,3% Prochain événement sur SHIMAMURA CO., LTD. 18/08/22 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 11 910,00 JPY Objectif de cours Moyen 13 258,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 11,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Makoto Suzuki President & Representative Director Tsuneyoshi Kitajima Chairman Tamae Matsui Independent Outside Director Yutaka Suzuki Independent Outside Director Hidejiro Fujiwara Director