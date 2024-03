NEW YORK (dpa-AFX) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a relevé son objectif de cours pour Siemens Energy de 21,50 à 27,00 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". Alors que la faible évolution des affaires de la division éoliennes de Siemens Gamesa continue de faire de l'ombre, les activités gaz et électricité du groupe de technologie énergétique se développent de plus en plus, écrit l'analyste Ajay Patel dans une étude publiée jeudi. Siemens Energy se trouve au début d'une forte tendance d'investissement dans les réseaux et est en train de construire une activité avec un chiffre d'affaires plus élevé et une durée plus longue./ck/mis

Publication de l'étude originale : 27.03.2024 / 19:58 / GMT

