SIEMENS ENERGY : Barclays rehausse son objectif de cours

Le 12 février 2024

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Siemens Energy avec un objectif de cours rehaussé de 15 à 16 euros, dans le sillage d'une augmentation de ses estimations pour le constructeur allemand d'équipements énergétiques.



Le broker souligne notamment que l'activité G&P (gaz et électricité) se renforce de plus en plus, et que les risques concernant le bilan du groupe diminuent, grâce à des paiements anticipés et à des désinvestissements.



Barclays pointe aussi une absence de mauvaises nouvelles supplémentaires dans l'éolien, une activité pour laquelle il voit encore une valeur négative de quatre milliards d'euros implicite dans la valorisation du groupe.



