Sinotruk (Hong Kong) Limited est une société holding d'investissement principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de camions lourds. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le secteur des camions lourds est engagé dans la fabrication et la vente de camions lourds, de camions mi-lourds et de composants connexes. Le secteur des camions légers et des autobus fabrique et vend des camions légers, des autobus et des composants connexes. Le segment des moteurs est engagé dans la fabrication et la vente de moteurs et de pièces connexes. Le segment Finance est engagé dans la fourniture de services de collecte de dépôts, d'emprunts, d'escompte d'effets de commerce et de billets de banque, de prêts sur nantissement et de financement automobile.

Secteur Véhicules et machines lourdes