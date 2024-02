Skechers U.S.A., Inc. conçoit, développe et commercialise une gamme variée de chaussures, de vêtements et d'accessoires de style de vie et de performance pour hommes, femmes et enfants. La société a deux segments : La vente en gros et la vente directe au consommateur. Le segment de la vente en gros comprend principalement les ventes à son réseau de partenaires, y compris les grands magasins, les magasins de chaussures familiales, les détaillants spécialisés dans la course à pied et les articles de sport, et les magasins de clubs à grande surface ; les opérateurs de magasins tiers franchisés et licenciés représentant environ 3 100 magasins de marque Skechers dans le monde entier ; les détaillants spécialisés dans le commerce électronique ; et les distributeurs internationaux. Le segment des ventes directes aux consommateurs comprend principalement les ventes de Skechers directement aux consommateurs par le biais d'une combinaison de canaux, y compris environ 1 450 magasins de détail appartenant à l'entreprise dans des formats comprenant des concepts, des magasins d'usine et des grandes surfaces ; des sites de commerce numérique et des applications mobiles ; et des ventes directes aux consommateurs hébergées par le biais de places de marché sur des marchés internationaux sélectionnés.

Secteur Chaussures