Skyworks Solutions, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de semi-conducteurs à signaux mixtes hautes performances. Les produits sont destinés aux secteurs de l'électronique grand public, de l'informatique, de la communication sans fil et des infrastructures réseaux, et aux applications automobiles, RFID, industrielles, médicales, militaires, aérospatiales, etc. Le groupe propose des amplificateurs, des atténuateurs, des détecteurs, des diodes, des coupleurs directionnels, des modules, des sous-systèmes radiofréquence, des isolateurs, des modulateurs, des optocoupleurs, des opto-isolateurs, des déphaseurs, des commutateurs et multiplexeurs, des dispositifs de gestion d'alimentation, etc. A fin septembre 2022, Skyworks Solutions, Inc. dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (3), au Japon (2), au Mexique (2) et à Singapour. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (67,2%), Chine (10,9%), Corée du Sud (8,4%), Taïwan (7,8%), Asie-Pacifique (1,4%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (4,3%).

Indices liés S&P 500