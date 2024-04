Sleep Country Canada Holdings Inc. est un détaillant omnicanal spécialisé dans le sommeil qui dispose d'un réseau national de magasins de détail et de multiples plateformes de commerce électronique. La société possède environ 290 magasins appartenant à l'entreprise et 20 entrepôts à travers le Canada. Elle exerce ses activités sous des marques de commerce de détail telles que Sleep Country Canada, Dormez-vous, Endy, Hush et Silk & Snow. Sleep Country Canada est un détaillant omnicanal de matelas et de literie et le détaillant spécialisé dans les produits du sommeil exerce ses activités au Canada, à l'exclusion du Québec. Dormez-vous exerce ses activités omnicanales au Québec. Endy est un détaillant de solutions de sommeil en ligne qui s'adresse directement aux consommateurs et Hush est un détaillant de sommeil numérique. Elle offre une sélection de matelas, de cadres métalliques, de bases de style de vie et un assortiment de produits liés au sommeil, notamment des oreillers, des taies d'oreiller, des draps, des couvertures, des jetés, des couettes, des housses de couette, des surmatelas, des protecteurs de matelas, des lits pour animaux de compagnie, des produits essentiels au sommeil, des couvertures pondérées, des têtes de lit, des serviettes de bain, des pieds de lit et des plates-formes.