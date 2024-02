SLR Investment Corp. est une société d'investissement à capital fixe, à gestion externe et non diversifiée. La société investit principalement dans des entreprises privées du marché intermédiaire des États-Unis. Son objectif d'investissement est de générer à la fois un revenu courant et une appréciation du capital par le biais d'investissements en dette et en actions. Elle investit principalement, directement et indirectement, dans des sociétés américaines du marché intermédiaire à effet de levier sous la forme de prêts garantis de premier rang à flux de trésorerie, y compris des titres de créance de premier rang et de second rang, et de prêts basés sur des actifs, y compris des prêts garantis de premier rang garantis principalement par des actifs à court terme. En outre, elle investit sur les marchés étrangers, y compris les marchés émergents. Ses investissements se situent généralement entre 5 et 100 millions de dollars chacun. Elle investit également une partie de son portefeuille dans d'autres types de placements, tels que des placements opportunistes. Le gestionnaire des investissements de la société est SLR Capital Partners, LLC.