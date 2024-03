Smartsheet Inc. est une plateforme d'entreprise pour la gestion moderne du travail, permettant aux équipes et aux organisations de toutes tailles de planifier, capturer, gérer, automatiser et rendre compte du travail à grande échelle. La plateforme de l'entreprise permet aux équipes de toutes tailles de créer des processus, des programmes et des portefeuilles personnalisés qui s'adaptent à leur façon de travailler. Elle fournit sa plateforme logicielle basée sur le cloud par le biais d'un modèle d'abonnement à l'échelle mondiale. Ses produits comprennent Smartsheet, WorkApps, Smartsheet Advance, Connectors, Control Center, Dynamic View, Data Shuttle, Bridge, Calendar App, Pivot App, DataMesh, Resource Management et Brandfolder. Le produit Smartsheet est au cœur de son offre aux clients. Smartsheet est proposé dans un certain nombre de packages pour répondre aux besoins des clients qui cherchent à gérer leurs programmes, leurs projets et leurs portefeuilles. En plus de son offre principale Smartsheet, elle vend des offres de produits supplémentaires, collectivement appelées Premium Apps et Connectors, qui permettent aux clients de construire des solutions plus complexes.

Secteur Logiciels