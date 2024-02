SMC Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de contrôle automatique. Avec 12 000 produits de base et plus de 700 000 variations disponibles, le groupe propose des solutions allant de la préparation de l'air, à la mesure, aux vannes et vérins couvrant la presque intégralité du processus d'automatisation : actionneurs, capteurs, détecteurs, contrôleurs, filtres, raccords et tubes, etc. A fin mars 2021, SMC Corporation dispose de 38 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (27,5%), Asie (40,7%), Europe (16,5%), Amérique du Nord (13,5%) et autres (1,8%).

Secteur Machines et équipements industriels