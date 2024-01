Smith & Wesson Brands, Inc. est un fabricant de produits d'armes à feu. La société fabrique une gamme d'armes de poing (y compris des revolvers et des pistolets), d'armes d'épaule (y compris des fusils de sport modernes), de menottes, de suppresseurs d'armes à feu et d'autres produits liés aux armes à feu destinés à une grande variété de clients, notamment des amateurs d'armes à feu, des collectionneurs, des chasseurs, des sportifs, des tireurs de compétition, des personnes souhaitant se protéger à la maison et en privé, des agences et des agents chargés de l'application de la loi et de la sécurité, ainsi que des agences militaires aux États-Unis et dans le reste du monde. La société vend ses produits sous les marques Smith & Wesson, M&P et Gemtech. La société fabrique ses produits dans ses usines de Springfield (Massachusetts), Houlton (Maine) et Deep River (Connecticut). La société propose également des services de fabrication, notamment le forgeage, le traitement thermique, le prototypage rapide, l'outillage, la finition, le placage, l'usinage et le moulage par injection de plastique sur mesure.

Secteur Produits de récréation