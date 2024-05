Snail, Inc. est un développeur et éditeur indépendant de divertissements numériques interactifs pour les consommateurs du monde entier. Elle a constitué un portefeuille de jeux de premier ordre conçus pour être utilisés sur diverses plateformes, notamment les consoles, les ordinateurs personnels (PC) et les appareils mobiles. Les jeux de la société comprennent ARK : Survival Evolved, ARK : Survival Ascended, Bellwright, Last Oasis, Atlas et PixARK. ARK : Survival Evolved est un jeu d'action-aventure et de survie dans un environnement ouvert avec un cycle jour-nuit dynamique. Bellwright est développé dans le cadre de sa filiale à 100 %, Donkey Crew, LLC (Donkey Crew), qui est un jeu de survie basé sur la période médiévale. Last Oasis est développé en relation avec sa filiale à 100 %, Donkey Crew, qui est un MMO de survie nomade mettant l'accent sur le jeu joueur contre joueur (PvP), la guerre des clans et les interactions sociales. Atlas est développé en partenariat avec Grapeshot Games. Il s'agit d'un jeu de survie en bac à sable sur le thème des pirates.

Secteur Logiciels