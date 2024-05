Snowflake Inc. permet à chaque organisation de mobiliser ses données avec Snowflakes Data Cloud. La plateforme de la société alimente le Data Cloud, permettant aux clients de consolider les données en une source unique de vérité pour générer des informations commerciales significatives, appliquer l'intelligence artificielle (IA) pour résoudre les problèmes commerciaux, créer des applications de données et partager des données et des produits de données. Sa plateforme prend en charge une gamme de charges de travail, notamment l'entrepôt de données, le lac de données, l'ingénierie des données, l'IA/apprentissage machine (ML), les applications, la collaboration, la cybersécurité et Unistore. Son architecture cloud-native se compose de trois couches indépendamment évolutives mais logiquement intégrées à travers le calcul, le stockage et les services cloud. La couche de calcul fournit des ressources dédiées pour permettre aux utilisateurs d'accéder simultanément à des ensembles de données communs pour de nombreux cas d'utilisation avec une latence minimale. La couche de stockage ingère des quantités massives et des variétés de données structurées, semi-structurées et non structurées pour créer un enregistrement de données unifié.

Secteur Services et conseils en informatique