Societe Generale : Société Générale Private Banking lance la première offre de gestion sous mandat labellisée ISR*

A ses clients désireux de déléguer la gestion de leurs investissements tout en intégrant les enjeux de développement durable, Société Générale Private Banking propose la première gestion sous mandat labellisée ISR en France.

« 29 Haussmann Signature ISR » couvre les principales classes d'actifs, zones géographiques, segments de capitalisation et thématiques d'investissement.

Cette nouvelle offre s'appuie sur l'expertise reconnue de SG 29 Haussmann**, la société de gestion de la banque, et de partenaires de renom tels que Mirova, DNCA Finance,

La Financière de l'Échiquier, Amundi et BlackRock®.

Face aux défis environnementaux et sociétaux croissants, les clients souhaitent donner du sens à leur investissement. Pour répondre à ce besoin, Société Générale Private Banking France propose une nouvelle solution de gestion sous mandat « 29 Haussmann Signature ISR ».

Avec cette initiative pionnière, les clients ont l'assurance que leur mandat sera investi à tout moment à hauteur de 90 % minimum dans des fonds ou ETFs disposant du label ISR.

Avec le mandat « 29 Haussmann Signature ISR », les clients investissent dans des fonds du groupe Société Générale labellisés ISR qui sélectionnent les entreprises à la fois au travers des critères financiers classiques, mais également de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Cette approche permet ainsi de mieux évaluer certains risques (risques climatiques, sanitaires, …) et d'identifier les sources d'opportunités que représentent les enjeux du développement durable à moyen et long terme (énergies renouvelables, traitement des déchets, nouvelles technologies, ...).

Une solution conçue par les gérants de SG 29 Haussmann

Avec « 29 Haussmann Signature ISR », les clients délèguent la gestion de leurs investissements aux équipes de

SG 29 Haussmann, experts des marchés financiers, qui pilotent leurs investissements dans l'objectif de générer une performance durable dans le temps.

Pour construire leurs portefeuilles, les gérants de SG 29 Haussmann s'appuient sur des fonds du groupe Société Générale et des ETFs labellisés ISR couvrant les différentes classes d'actifs, zones géographiques, segments de capitalisation et thématiques d'investissement.

« Nous avons fait le choix de compléter l'expertise de nos gérants en déléguant la gestion de certaines stratégies à des partenaires externes à qui nous avons fixé un cahier des charges reflétant notre approche ISR », explique Guillaume de Martel, Président Exécutif de SG 29 Haussmann. Cette nouvelle offre bénéficie ainsi de l'expertise en allocation de SG 29 Haussmann et donne accès à des stratégies d'investissements ISR reconnues au travers de ses équipes, mais également de grandes maisons de gestion telles que Mirova (Natixis Investment Managers), DNCA Finance, La Financière de l'Échiquier, Amundi et BlackRock®.

« En proposant à nos clients de contribuer à une économie plus vertueuse et plus durable, cette nouvelle gestion sous mandat labellisée ISR, pionnière en France, s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'être une banque privée à impact positif et vient compléter un dispositif d'investissement responsable parmi les plus innovants et les plus complets du marché », ajoute Mathieu Vedrenne, Directeur de Société Générale Private Banking France.

* Le label ISR a été lancé par le Ministère de l'Économie et des Finances en août 2016. Il résulte d'un processus strict de labélisation mené par deux organismes indépendants (Afnor Certification et EY France). Le label vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR, tout en garantissant que leur gestion s'appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Pour plus d'informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.lelabelisr.fr.

** SG 29 Haussmann une société de gestion, filiale du groupe Société Générale, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en 2007.