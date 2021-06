Societe Generale : NOMINATIONS DE SYLVAIN CARTIER ET ALEXANDRE FLEURY EN TANT QUE CO-DIRECTEURS DES ACTIVITÉS DE MARCHÉ

Société Générale annonce aujourd'hui les nominations de Sylvain Cartier et Alexandre Fleury aux postes de co-directeurs des activités de marché à partir du 22 juin 2021. Ils deviennent également membres du Comité de direction du Groupe. Ils remplacent Jean-François Grégoire qui va poursuivre de nouveaux projets en dehors du Groupe.

Sylvain Cartier et Alexandre Fleury étaient respectivement Responsable des Activités Crédit, Taux & Change, et Responsable des Activités Actions & Dérivés Actions, fonctions qu'ils conservent dans le cadre de leur nouveau rôle. Ils sont rattachés à Slawomir Krupa, Directeur général adjoint du Groupe, en charge de la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs.

« Dans le contexte de la mise en œuvre de notre nouvelle feuille de route stratégique au sein de la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs, cette nouvelle organisation managériale de la direction des marchés, plus resserrée et sous ma supervision directe, permettra de renforcer au quotidien la coopération, la transversalité et l'agilité au sein de ces activités, essentielles pour la bonne exécution des initiatives stratégiques et la valeur ajoutée apportée aux clients. Sylvain Cartier et Alexandre Fleury sont particulièrement qualifiés pour les mener à bien, forts d'une longue expérience des métiers de marché et d'une expertise à la fois complémentaire et globale.

Au nom de la Direction générale, je tiens à remercier Jean-François Grégoire pour sa contribution au développement des activités de marché à travers le monde ces dernières années, et, plus récemment, pour la supervision du repositionnement réussi de la gamme de produits après les impacts de la crise en 2020 » a déclaré Slawomir Krupa.

BIOGRAPHIES

Sylvain Cartier est nommé co-directeur des activités de marché le 22 juin 2021, tout en conservant sa fonction de Responsable des activités Taux, Crédit et Change, qu'il exerçait depuis le 3ème trimestre 2019. Sylvain était auparavant Responsable des Activités de Marché pour la région Amériques depuis novembre 2017 et, depuis 2014, Responsable des Activités de Taux, Crédit et Change pour la région Amériques, basé à New-York. Auparavant basé à Hong-Kong, il était depuis 2012 responsable du Trading de Taux, Crédit et Change pour la région Asie Pacifique et également Responsable de la Trésorerie de Société Générale en Asie. Il a occupé divers postes dans la région : Responsable du trading sur les marchés émergents à Singapour depuis 2008 et trésorier de Société Générale à Tokyo en 2007. Sylvain a passé trois ans à Londres à partir de 2001 en tant qu'originateur senior pour les institutions financières, puis cinq ans à Tokyo où il était trader sur les obligations japonaises avant de rejoindre les activités monétaires côté banque. Il a rejoint Société Générale en 1993 en tant que trader. Sylvain Cartier est diplômé de l'École des Hautes Etudes Commerciales à Montréal ('HEC Montréal'). Alexandre Fleury est nommé co-directeur des activités de marché le 22 juin 2021, tout en conservant sa fonction de responsable du département Actions et Dérivés Actions qu'il exerçait depuis juin 2018. Il était précédemment Responsable Mondial des Financements Structurés et Produits Structurés sur actions chez Bank of America Merrill Lynch, un poste qu'il occupait depuis 2016.

Alexandre a débuté sa carrière en Californie où il a travaillé sur le développement d'un logiciel d'optimalisation de portefeuille. Il a ensuite passé dix ans chez Société Générale où il a exercé des responsabilités au sein du trading dérivés actions et dérivés de crédit structurés, successivement à Tokyo, New-York et Paris. En 2009, il rejoint Crédit Suisse au poste de responsable des Stratégies de Trading Quantitatif sur instruments à termes. En 2011, il intègre Morgan Stanley en tant que responsable des Produits Structurés sur Actions pour l'Europe et l'Asie, responsable du Trading Flux sur Indices européens et responsable mondial du trading sur instruments hybrides.

Alexandre est diplômé de l'Ecole Centrale Paris et détient un master en sciences de l'université de Californie, Berkeley, USA.

