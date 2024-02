SolarWinds Corporation est un fournisseur de logiciels d'infrastructure et de gestion des technologies de l'information (IT). La société se concentre sur la création de produits qui permettent aux professionnels de la technologie de surveiller et de gérer les performances de leurs environnements informatiques, que ce soit sur site, dans le cloud ou dans des déploiements hybrides. Ses produits sont conçus pour surveiller et gérer les réseaux, les systèmes, les bases de données et les applications dans des environnements informatiques sur site, multi-cloud et hybrides. En outre, ses solutions de gestion des services informatiques offrent des capacités complémentaires de gestion des centres de services dans le nuage et sur site. Ses offres de produits sont spécialement conçues sur la plateforme SolarWinds pour permettre à ses clients d'acheter et de déployer facilement ses produits individuellement ou en tant qu'offre intégrée au fur et à mesure de l'évolution de leurs besoins. La société commercialise et vend ses produits directement aux ingénieurs réseaux et systèmes, aux administrateurs de bases de données, aux administrateurs de stockage, aux DevOps, SecOps et aux professionnels du service desk.

Secteur Logiciels