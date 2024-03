SomnoMed Limited est une société australienne qui produit et vend des dispositifs pour le traitement oral des troubles du sommeil. La société propose des solutions de traitement pour les troubles respiratoires liés au sommeil, notamment l'apnée obstructive du sommeil, le ronflement et le bruxisme. Elle se concentre sur la commercialisation du SomnoDent et d'autres dispositifs oraux pour les troubles liés au sommeil. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, CORE et RSS. Sa gamme de produits SomnoDent comprend SomnoDent Avant, SomnoDent Classic, SomnoDent Flex, SomnoDent Fusion, Herbst Advance Elite et Herbst Advance. Son repositionneur SomMorning est conçu pour aider les patients à replacer leur mandibule dans la position centrale qu'elle avait avant le traitement. Sa gouttière SomnoBrux Michigan est une gouttière acrylique (protecteur dentaire) sur mesure pour les dents supérieures, conçue pour protéger les dents contre le grincement et le raclement pendant le bruxisme. L'entreprise propose également les SomTabs, des comprimés de nettoyage conçus pour nettoyer les appareils bucco-dentaires.