Spire Inc. est la société holding de Spire Missouri Inc. (Spire Missouri), Spire Alabama Inc. (Spire Alabama), d'autres services publics de gaz et d'entreprises liées au gaz. Son secteur "Gas Utility" comprend les activités réglementées de Spire Missouri, Spire Alabama, Spire Gulf Inc. (Spire Gulf) et Spire Mississippi Inc. (Spire Mississippi). Spire Missouri se consacre à l'achat, à la distribution au détail et à la vente de gaz naturel. Spire Alabama se consacre à l'achat, à la distribution au détail et à la vente de gaz naturel, principalement dans le centre et le nord de l'Alabama. Spire Gulf et Spire Mississippi sont des entreprises de services publics spécialisées dans l'achat, la distribution au détail et la vente de gaz naturel dans la région de Mobile, en Alabama, et dans le centre-sud du Mississippi. Le secteur de la commercialisation du gaz comprend Spire Marketing Inc. (Spire Marketing), une filiale à 100 % qui fournit des services de commercialisation du gaz naturel. Son segment Midstream comprend trois installations : Spire STL Pipeline, Spire Storage West et Spire Storage Salt Plains.

Secteur Services aux collectivités de gaz