Squarespace, Inc. propose des domaines, des sites web, des outils de marketing et de gestion des médias sociaux. La société propose des solutions de commerce, qui comprennent des outils de vente de contenu numérique, de cours, de rendez-vous, de réservations, de biens physiques, etc. Sa suite de produits entièrement intégrés permet à chacun de gérer ses projets et ses activités grâce à des sites web, des domaines, du commerce électronique, des outils de marketing et de planification, ainsi que des outils de gestion d'une présence sur les médias sociaux avec Unfold et de gestion de l'hôtellerie avec Tock. Elle offre une plateforme aux entreprises et aux créateurs indépendants pour construire une présence en ligne pour leurs marques et gérer leurs affaires à travers l'Internet. Son offre Acuity Scheduling, qui peut également être achetée en tant que module complémentaire du site web, permet aux entreprises de planifier des rendez-vous et de gérer les réservations et la facturation. Acuity Scheduling s'intègre aux calendriers et aux outils de vidéoconférence les plus répandus et comprend des communications personnalisables pour les confirmations de rendez-vous et les formulaires d'admission.

