State Bank of India (SBI), le plus grand prêteur du pays, a annoncé samedi une chute inattendue de 35 % de son bénéfice net pour le trimestre octobre-décembre, plombé par des coûts de retraite plus élevés et des révisions salariales.

Le bénéfice net est tombé à 91,64 milliards de roupies (1,1 milliard de dollars) au cours du troisième trimestre fiscal, contre 142,05 milliards de roupies au cours de la même période de l'année précédente, a indiqué la SBI dans un document boursier.

Les analystes avaient estimé un bénéfice de 129,87 milliards de roupies pour le trimestre, selon les données du LSEG.

Le bénéfice a été affecté par une provision de 71 milliards de roupies pour les révisions salariales et les coûts de retraite, a déclaré la banque.