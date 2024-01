Stellar Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Stellar Bank (la Banque), la société fournit une gamme diversifiée de services bancaires commerciaux, principalement aux petites et moyennes entreprises, aux professionnels et aux particuliers sur ses marchés. La société propose une gamme de services de prêts commerciaux et de détail, notamment des prêts commerciaux, des prêts aux petites entreprises garantis par la Small Business Administration (SBA), des prêts hypothécaires, des prêts immobiliers, des prêts personnels et des prêts automobiles, entre autres. Les types de comptes de dépôt proposés par la société sont typiques de la plupart des banques commerciales et consistent en des comptes chèques, des comptes commerciaux, des comptes du marché monétaire, des comptes d'épargne et d'autres dépôts à terme de types et de durées variés. La société exploite plus de 60 centres bancaires à service complet, dont 43 dans la région de Houston, 16 dans la région de Beaumont et un à Dallas, au Texas.

Secteur Banques