Sterling Check Corp. est un fournisseur de services technologiques de vérification des antécédents et de l'identité. L'entreprise propose une solution complète de gestion du recrutement et des risques qui commence par la vérification de l'identité, suivie de la vérification des antécédents criminels, de la vérification des titres de compétences, du dépistage des drogues et de la santé, du traitement de la documentation des employés nécessaire à l'intégration et de la surveillance continue des risques. Les services de l'entreprise sont fournis par l'intermédiaire de sa plateforme technologique spécialisée, basée sur le cloud, qui permet aux organisations de disposer d'informations en temps réel et fondées sur des données pour mener et gérer des programmes de contrôle de l'emploi. Ses interfaces sont prises en charge par la plateforme d'exécution pilotée par l'intelligence artificielle (IA) de la société, qui s'appuie sur plus de 3 300 intégrations d'automatisation, y compris des interfaces de programmation d'applications (API) et des robots d'automatisation des processus (RPA). L'entreprise dessert un large éventail d'industries, telles que les soins de santé, la gig economy, les services financiers et commerciaux, les services contingents et la vente au détail.

