Stewart Information Services Corporation est une société d'assurance titres et de services immobiliers. La société propose des produits et des services par le biais de ses activités directes, de son réseau d'agences agréées et d'autres sociétés. La société exerce ses activités dans trois secteurs : l'assurance titres et les services connexes, les solutions immobilières et les services généraux et autres. L'assurance titres et les services connexes comprennent les fonctions de recherche, d'examen, de clôture et d'assurance de l'état des titres de propriété immobilière. Le secteur des titres comprend également les services d'assurance habitation et personnelle, les échanges à imposition différée en vertu de l'article 1031 de l'Internal Revenue Code (article 1031) et les services de plateforme numérique d'engagement des clients. Le segment des solutions immobilières soutient le secteur des hypothèques immobilières en fournissant principalement des services de gestion des évaluations, des solutions de notarisation et de clôture en ligne, des services d'information sur le crédit et l'immobilier, ainsi que des services de recherche et d'évaluation.

Indices liés Russell 2000