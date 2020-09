STMicroelectronics N.V. : La tendance devrait se poursuivre 16/09/2020 | 11:25 achat En cours

Cours d'entrée : 27.04€ | Objectif : 29.4€ | Stop : 25.2€ | Potentiel : 8.73% STMicroelectronics N.V. a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29.4 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 28.95 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 26.78 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 30.63 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Semi-conducteurs - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. STMICROELECTRONICS N.V. 10.97% 27 943 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA.. 34.44% 394 847 NVIDIA CORPORATION 120.84% 320 618 INTEL CORPORATION -17.44% 212 650 BROADCOM INC. 16.10% 148 416 QUALCOMM, INC. 28.60% 131 533 TEXAS INSTRUMENTS 7.98% 128 818 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.. 72.11% 92 668 MICRON TECHNOLOGY, INC. -8.80% 54 494 SK HYNIX, INC. -12.96% 47 461 ANALOG DEVICES -2.34% 42 891

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 9 454 M - 7 967 M Résultat net 2020 805 M - 679 M Tréso. nette 2020 721 M - 608 M PER 2020 36,3x Rendement 2020 0,63% Capitalisation 27 935 M 27 943 M 23 541 M VE / CA 2020 2,88x VE / CA 2021 2,50x Nbr Employés 45 554 Flottant 70,4% Prochain événement sur STMICROELECTRONICS N.V. 15/09/20 Roadshow Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 35,10 $ Dernier Cours de Cloture 31,50 $ Ecart / Objectif Haut 35,4% Ecart / Objectif Moyen 11,4% Ecart / Objectif Bas -64,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Chery President & Chief Executive Officer Maurizio Tamagnini Chairman-Supervisory Board Lorenzo Grandi Chief Financial Officer & President-Finance Orio Bellezza President-Technology, Manufacturing & Quality Jean-Georges Malcor Member-Supervisory Board