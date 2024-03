STMicroelectronics N.V. figure parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Ses clients couvrent toute la gamme de produits de détection et puissance, de composants pour l'automobile et de solutions de traitement embarqué. De la gestion et l'économie d'énergie, à la confidentialité et la sécurité des données, de la santé et le bien-être aux appareils intelligents grand public, chez soi, en voiture ou au bureau, en se divertissant ou en travaillant, les produits ST sont présents partout où la microélectronique apporte une contribution positive et novatrice au quotidien. STMicroelectronics N.V. perfectionne la technologie pour mieux profiter de la vie et impose ainsi son concept de life.augmented.