STMicroelectronics et Centrica Energy signent un accord de long terme portant sur la fourniture d’électricité issue de sources renouvelables

en Italie

D’une durée de 10 ans, ce contrat porte sur la fourniture d’énergie produite par une nouvelle ferme solaire en Italie.

Le contrat d’achat d’électricité (PPA) soutiendra les objectifs de neutralité carbone et d'approvisionnement en énergie 100 % renouvelable à l'horizon 2027 du fabricant de semi-conducteurs qui dispose de deux sites de production à grand volume en Italie.

Genève (Suisse) et Aalborg (Danemark), le 11 avril 2024 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Centrica Energy Trading A/S (« Centrica Energy ») annoncent ce jour la signature d’un contrat d’achat d’électricité (PPA — Power Purchase Agreement) d’une durée de dix ans portant sur la fourniture d’énergie renouvelable aux activités de ST en Italie à partir de janvier 2025. L’accord couvre la vente par Centrica d’environ 61 GWh d’énergie renouvelable par an produits par une nouvelle ferme solaire située en Italie. En Italie, ST exploite deux usines de fabrication, en forts volumes, de semiconducteurs à Agrate (près de Milan) et à Catane (Sicile), ainsi que plusieurs sites de R&D, de conception, de ventes et de marketing.

Geoff West, vice-président exécutif en charge des achats pour STMicroelectronics, a déclaré : « Ce deuxième contrat d’achat d’électricité en Italie représente une nouvelle étape importante dans la réalisation de l’objectif de ST qui est d’atteindre la neutralité carbone dans ses activités (émissions des scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d’ici à 2027, notamment en s’approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d’ici à 2027. Les accords d’achat d’électricité joueront un rôle majeur dans notre transition. À partir de 2025, le contrat d’achat d’électricité avec Centrica permettra de fournir un niveau significatif d’énergie renouvelable aux sites de ST en Italie, qui incluent la R&D, la conception, les ventes et le marketing, et la fabrication de puces en grands volumes. »

Kristian Gjerløv-Juel, vice-président Renewable Energy Trading & Optimisation de Centrica, a ajouté : « Nous nous félicitons d’avoir signé cet accord avec STMicroelectronics. Centrica Energy continue d’étendre ses capacités et cette collaboration nous permettra de fournir de l’énergie issue de sources renouvelables à l’une des plus grandes sociétés technologiques en Europe. Cet accord est un nouvel exemple de la manière dont Centrica développe de puissantes propositions de valeur à ses partenaires et clients dans le monde. »

Des informations sur les engagements de ST dans les domaines de la transition énergétique et du changement climatique sont disponibles ici.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

À propos de Centrica Energy

Centrica Energy, branche trading et optimisation de Centrica plc, opère à partir de huit bureaux qui couvrent l’ensemble des fuseaux horaires pour déplacer l’énergie de la source jusqu’à l’utilisateur. Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de services de gestion et d’optimisation de l’énergie aux entreprises, outre la gestion des risques liés aux matières premières et l’accès au marché de gros au groupe Centrica. Nous disposons d’une capacité sous contrat de 16 GW en Europe, dont environ 80 % sont des actifs renouvelables. Notre mission consiste à accélérer la transition écologique tout en assurant des coûts énergétiques durables et prévisibles aux fournisseurs et aux acheteurs d’énergie (offtakers). En bref, nous sommes par nature des « energy movers ».

