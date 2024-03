Strategic Education, Inc. est une société de services éducatifs. Elle propose un accès à l'éducation par le biais d'offres d'enseignement postsecondaire sur le campus et en ligne, ainsi que par le biais de programmes visant à développer des compétences prêtes à l'emploi. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales Strayer University et Capella University, deux établissements d'enseignement supérieur accrédités situés aux États-Unis, et Torrens University, un établissement d'enseignement supérieur accrédité situé en Australie. Ses segments comprennent l'enseignement supérieur américain (USHE), l'Australie/Nouvelle-Zélande et les technologies de l'éducation. Le segment USHE propose des programmes de certificats et de diplômes aux adultes qui travaillent, principalement par l'intermédiaire de Strayer University et de Capella University. Le segment Education Technology Services se concentre sur le développement et le maintien de relations avec les employeurs afin de mettre en place des programmes d'avantages éducatifs pour les employés. Le segment Australie/Nouvelle-Zélande comprend Torrens University, Think Education et Media Design School.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers