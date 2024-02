Suumaya Industries Limited est une société basée en Inde, qui exerce ses activités dans les domaines du textile, du textile médical, des produits agricoles et de la vente au détail de produits alimentaires et de base. Les segments de la société comprennent le textile, la vente au détail et les produits agricoles. L'activité textile comprend la fabrication et la vente au détail de vêtements, de kits EPI et d'autres produits de première nécessité. Elle comprend également le commerce de tissus, de fils et d'autres produits textiles. L'activité de détail de la société comprend la vente au détail de produits d'épicerie et d'articles de première nécessité par l'intermédiaire de magasins sous différentes formes dans tout le pays. Le secteur des produits agricoles s'occupe de la chaîne d'approvisionnement de divers produits agricoles. L'entreprise est également engagée dans le commerce interentreprises de produits agricoles, tels que le riz, le blé, les légumineuses, le sucre, le piment, le maïs, le soja et les pois chiches. Les filiales de la société comprennent Suumaya Agro Limited, Suumaya Protective Texcorp Limited et Suumaya Retail Limited.

Secteur Habillement et accessoires