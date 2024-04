Sweetgreen, Inc. est une société de restauration. La société, ainsi que ses filiales, est engagée dans le développement d'une marque de restaurant et de style de vie qui sert des aliments sains à grande échelle. Elle possède et exploite environ 221 restaurants dans 18 États et à Washington, D.C. Elle propose des salades, des bols chauds et des assiettes qui sont complétés par un menu saisonnier qui change cinq fois par an. En outre, elle propose un menu diversifié afin d'offrir aux clients une variété d'options, y compris des bouillons, des soupes, des desserts et des boissons. Elle propose également des biens de consommation emballés, tels que des vinaigrettes, des sauces ou des produits emballés. Son offre de menus comprend un menu de base et un menu saisonnier. Le menu de base se compose de Harvest Bowl, Kale Caesar, Shroomami, Guacamole Greens, Buffalo Chicken Bowl, Fish Taco, Crisp Rice Bowl, Chicken Pesto Parm, Super Green Goddess, Garden Cobb et Hot Honey Chicken. Le menu saisonnier se compose de Crispy Chicken, Elote Bowl et Summer Fruits & Burrata.

Secteur Restaurants et bars