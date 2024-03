Swire Properties Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans l'activité d'investissement immobilier. La société exerce ses activités par le biais de trois segments. Le segment de l'investissement immobilier est engagé dans le développement, la location et la gestion de propriétés commerciales, de détail et de certaines propriétés résidentielles. Le segment du commerce immobilier est engagé dans le développement, la construction et la vente de propriétés. Le segment Hôtels est engagé dans l'investissement et l'exploitation d'hôtels.

Secteur Développement et opérations immobilières