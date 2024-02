Symbotic Inc. se concentre sur la technologie d'automatisation robotique basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour la chaîne d'approvisionnement. La société développe, commercialise et déploie des solutions technologiques de bout en bout qui améliorent les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Elle automatise le traitement des palettes et des caisses dans les entrepôts ou les centres de distribution pour certaines entreprises de vente au détail dans le monde. Sa plateforme est basée sur une approche visant à relier les producteurs de biens aux utilisateurs finaux de manière à résoudre les problèmes d'inadéquation entre les quantités, les délais et les lieux de livraison, tout en réduisant les coûts. Elle utilise des robots entièrement autonomes, contrôlés collectivement par son IA. Grâce à sa plateforme technologique robotique alimentée par l'IA, elle modifie la façon dont les biens de consommation sont acheminés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Elle dessert plusieurs secteurs, notamment l'épicerie de détail, les marchandises générales, la vente en gros de produits alimentaires, la chaussure et l'habillement, les biens de consommation emballés et les aliments et boissons.

Secteur Machines et équipements industriels