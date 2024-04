Synovus Financial Corp. est une société de services financiers et une holding bancaire. Elle exerce ses activités bancaires par l'intermédiaire de Synovus Bank (la Banque). La banque opère principalement en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud et au Tennessee. Les segments de la société comprennent les services bancaires de gros, les services bancaires communautaires, les services bancaires aux consommateurs, les services de gestion financière et les services de trésorerie et autres. Ses services bancaires commerciaux comprennent les prêts commerciaux, financiers et immobiliers, la gestion de trésorerie, la gestion d'actifs, les services de marchés des capitaux et les services de fiducie institutionnelle. Ses services bancaires aux consommateurs comprennent l'acceptation des types habituels de comptes à vue et de dépôts d'épargne, les prêts hypothécaires, les prêts à tempérament et autres prêts à la consommation, les services d'investissement et de courtage, les services de coffre-fort, les services bancaires automatisés, les transferts de fonds automatisés, les services bancaires sur Internet et les services de cartes bancaires de crédit et de débit. Elle exploite environ 246 succursales et 354 guichets automatiques sur l'ensemble de son territoire.

Secteur Banques