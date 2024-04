TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing : La valeur du jour à Wall Street - TSMC est plus prudent sur les perspectives du secteur

Le fondeur taïwanais TSMC coté à Wall Street perd 2,83% à 153,10 dollars en raison de ses perspectives prudentes pour le secteur. Le plus important fabricant mondial de puces avancées a revu à la baisse ses prévisions de croissance du marché des semi-conducteurs, hors mémoires, à 10% en 2024 contre plus de 10% auparavant. En particulier, les puces pour l'automobile sont désormais anticipées en baisse alors que TSMC tablait auparavant sur une progression.



"L'incertitude macroéconomique et géopolitique persiste, ce qui pourrait peser sur le moral des consommateurs et la demande du marché final", a prévenu le directeur général, C. C. Wei, rapporte Bloomberg.



TSMC a pourtant également dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé au premier trimestre. Le producteur de puces a enregistré un bénéfice net en augmentation de 8,9% à 225,485 milliards de dollars taïwanais (6,52 milliards d'euros). Il a enregistré une progression de 16,5% de ses revenus à 592,644 milliards de dollars taïwanais. En dollars américains, ils ont augmenté de 12,9% à 18,87 milliards.



Sur le trimestre en cours, TSMC anticipe des revenus entre 19,6 et 20,4 milliards de dollars américains et une marge brute comprise entre 51% et 53% contre 53,1% au premier trimestre. La marge opérationnelle est anticipée entre 40% et 42%.



Hier, le fournisseur de TSMC, le groupe néerlandais ASML avait été sanctionné après avoir dévoilé des prises de commandes décevantes. Elles se sont élevées à 3,61 milliards d'euros, inférieures au niveau de l'an dernier à la même époque, 3,75 milliards d'euros, mais surtout au consensus : 5,1 milliards d'euros.