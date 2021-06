Cotations 5 jours Temps Différé Nasdaq 24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021 Date 13.22(c) 13.69(c) 14(c) 15.12(c) 16.07(c) Dernier 136 931 93 022 73 248 29 411 57 469 Volume -0.23% +3.56% +2.26% +8.00% +6.28% Variation Données financières USD EUR CA 2019 - - - Résultat net 2019 -18,2 M - -14,8 M Trésorerie nette 2019 39,0 M - 31,9 M PER 2019 - Rendement 2019 - CA 2020 - - - Résultat net 2020 -22,7 M - -18,6 M Trésorerie nette 2020 149 M - 122 M PER 2020 - Rendement 2020 - Capitalisation 663 M 663 M 542 M VE / CA 2019 - VE / CA 2020 - Nbr Employés 82 Flottant 83,8% Profil société Lire la suite Talaris Therapeutics, Inc. est une société basée aux États-Unis qui opère en tant que société de biotechnologie. La société propose des thérapies cellulaires à dose unique, des transplantations rénales et des essais cliniques. Secteur Recherche biotechnologique et médicale Agenda - Toute l'actualité sur TALARIS THERAPEUTICS, INC. - Aucun article disponible - Actualités dans d'autres langues sur TALARIS THERAPEUTICS, INC. 11/05 TALARIS THERAPEUTICS, INC. : Amendments to Articles of Inc. or Bylaws; Change i.. 11/05 Talaris Therapeutics Announces Closing of Initial Public Offering Fil d'actualité Discussions Talaris Therapeutics, Inc. Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Aucune notifications Aucune notifications