Teekay Tankers Ltd. est un fournisseur de transport maritime pour les industries pétrolières mondiales. La société possède et exploite des transporteurs de pétrole brut et de produits pétroliers. Elle fournit des services d'exploitation pour divers navires dans le cadre de contrats avec le gouvernement australien. Dans le cadre de ces contrats, la société fournit toutes les capacités de soutien nécessaires : exploitation des navires, soutien technique, soutien à la maintenance, soutien à l'approvisionnement, constitution des équipages et formation, et fourniture de services de soutien. La société possède une flotte d'environ 45 pétroliers à double coque, dont 25 pétroliers Suezmax, 10 pétroliers Aframax et neuf transporteurs de produits LR2. La société possède également un très gros transporteur de brut (VLCC) par l'intermédiaire d'une coentreprise détenue à 50 %. Son segment pétrolier comprend l'exploitation de ses pétroliers, y compris les activités des pétroliers employés dans le cadre de contrats d'allègement à service complet, et les activités de services de soutien de navire à navire basées aux États-Unis, y compris les services de soutien à l'allègement.

Indices liés Russell 2000