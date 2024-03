Tegna Inc. est une société de médias qui fournit des reportages, des enquêtes et des services de marketing. La société possède et exploite environ 64 stations de télévision et deux stations de radio sur 51 marchés des États-Unis et possède quatre réseaux affiliés sur environ 25 marchés parmi des groupes de stations indépendantes, atteignant environ 39% des foyers américains équipés de téléviseurs. La société possède également les réseaux de multidiffusion True Crime Network, Twist et Quest. La société propose des solutions pour aider les entreprises à atteindre les consommateurs sur les plateformes télévisuelles, numériques et over-the-top (OTT), notamment Premion, le service de publicité OTT de TEGNA. Elle possède et exploite également les marques de divertissement True Crime Network, Quest et Twist. Premion exploite un réseau publicitaire pour les plateformes OTT de streaming et de télévision connectée. Elle exploite également VAULT Studios, qui développe des podcasts et des programmes télévisés originaux à partir de ses stations.

Secteur Diffusion