Tencent Music Entertainment Group est une société holding qui se consacre principalement à la fourniture et à l'exploitation d'une plateforme de divertissement musical en ligne. La société est principalement engagée dans la fourniture de services de musique en ligne, de services de divertissement social et d'autres services. La société exploite quatre grandes marques de produits, QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music et WeSing, par l'intermédiaire desquelles elle fournit de la musique en ligne et des services de divertissement social afin de répondre aux besoins du public chinois en matière de divertissement musical. L'entreprise propose également Lazy Audio, l'application audio dédiée à la musique longue durée, en complément de son portefeuille de produits phares centrés sur la musique. L'entreprise est également engagée dans la vente de marchandises liées à la musique, la fourniture de services aux fabricants d'appareils intelligents et de voitures et les services de billetterie pour les événements musicaux en ligne. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Internet