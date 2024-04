TeraWulf Inc. possède et exploite des installations d'extraction de bitcoins intégrées verticalement et respectueuses de l'environnement aux États-Unis. La société possède deux installations d'extraction de bitcoins : l'installation Lake Mariner Data à New York, détenue à 100 %, et l'installation Nautilus Cryptomine en Pennsylvanie, une coentreprise avec Cumulus Coin, LLC. La société génère des bitcoins produits localement et alimentés par des ressources énergétiques à 95 % sans carbone, notamment nucléaires, hydroélectriques et solaires, l'objectif étant d'utiliser 100 % d'énergie sans carbone. Les principales activités de la société consistent à exploiter, développer et construire des installations d'extraction de bitcoins aux États-Unis. La société exploite un portefeuille d'installations minières de bitcoins, détenues à 100 % ou par l'intermédiaire de coentreprises, qui déploient chacune une série d'ordinateurs capables de résoudre des algorithmes cryptographiques complexes, dont la puissance de calcul est fournie à un opérateur de pool minier pour extraire des bitcoins et valider des transactions sur le réseau bitcoin.

