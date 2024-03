Terex Corporation est un fabricant de machines de traitement des matériaux et de nacelles élévatrices. La société conçoit, construit et soutient des produits utilisés dans des applications de construction, de maintenance, de fabrication, d'énergie, de recyclage, de minéraux et de gestion des matériaux. La société opère à travers deux segments : le traitement des matériaux (MP) et les plates-formes élévatrices de personnel (AWP). Son secteur MP conçoit, fabrique, entretient et commercialise des équipements de traitement des matériaux et des équipements spécialisés, notamment des concasseurs, des systèmes de lavage, des cribles, des trommels, des alimentateurs à tablier, des chariots de manutention, des grues de transport, des grues tout-terrain, des grues à tour, des équipements de traitement du bois, de biomasse et de recyclage, des camions-bétonnières et des finisseurs de béton, des convoyeurs, ainsi que leurs composants et pièces de rechange. Son segment AWP conçoit, fabrique, entretient et commercialise des nacelles élévatrices, des équipements utilitaires et des télescopiques. Il commercialise des produits de nacelles élévatrices principalement sous les marques Terex et Genie.

Secteur Véhicules et machines lourdes