Terumo Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et d'équipements médicaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - appareils d'intervention cardiaque (53,5%) ; - produits médicaux pour hôpitaux (28,6%) : dispositifs médicaux, médicaments, suppléments nutritionnels, oxygènes, appareils de mesure médicaux (thermomètres, tensiomètres, glucomètres, etc.), etc. ; - équipements de transfusion sanguine (17,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (32,9%), Amérique (29,5%), Europe (19,6%), Chine (7,4%) et autres (10,6%).

