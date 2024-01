TFF : Berenberg rehausse sa cible, maintient l'achat

Le 05 janvier 2024 à 12:32 Partager

Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre Tonnellerie François Frères, qu'il porte de 53 à 55 euros, soit un potentiel d'appréciation de l'ordre de 25% par rapport aux niveaux actuels.



L'intermédiaire allemand - qui affiche une recommandation d'achat sur le spécialiste des fûts pour le vin et le whisky - se dit confiant dans l'activité du groupe, qui publiera ses résultats semestriels le 9 janvier.



'Les prix demeurent solides sur toutes les lignes de métier, tandis que les volumes viticoles sont soutenus par une saison des vendanges réussie dans les principales régions d'implantation du groupe (malgré des récoltes décevantes au niveau mondial)', souligne Berenberg.



D'après les analystes, cette dynamique devrait permettre au groupe d'améliorer ses marges bénéficiaires sur l'exercice 2023/2024, et ce dépit de la normalisation de la demande et de la tendance au déstockage qui ont affecté le secteur ces derniers mois.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.