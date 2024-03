The Brink's Company est un fournisseur de services de gestion des espèces et des objets de valeur, de solutions numériques pour la vente au détail et de services de gestion des distributeurs automatiques de billets (DAB). Ses segments comprennent l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe et le reste du monde. La gestion des espèces et des objets de valeur comprend les services de transport de fonds, les services ATM de base, Brink's Global Services (BGS), les services de gestion des espèces, les services de coffre-fort et les autres services. Digital Retail Solutions et ATM Managed Services comprennent Digital Retail Solutions et ATM Managed Services. Le segment Amérique du Nord comprend les opérations aux États-Unis et au Canada, y compris la ligne d'activité Brink's Global Services. Le segment Amérique latine comprend les activités dans les pays d'Amérique latine où la société détient une participation, y compris la ligne d'activité BGS. Ses clients sont des institutions financières, des détaillants, des agences gouvernementales, des hôtels des monnaies, des bijouteries et d'autres opérations commerciales dans le monde entier. Son réseau mondial dessert des clients dans plus de 100 pays.

