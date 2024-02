The Cheesecake Factory Incorporated est une société de restauration expérientielle axée sur l'hospitalité. La société possède et exploite environ 318 restaurants aux États-Unis et au Canada sous des marques telles que The Cheesecake Factory (210 établissements), North Italia (33 établissements) et une collection au sein de son entreprise Fox Restaurant Concepts (FRC). Sa division boulangerie exploite deux installations qui produisent des cheesecakes et d'autres produits de boulangerie pour ses restaurants, ses licenciés internationaux et ses clients boulangers tiers. Le menu de Cheesecake Factory comprend environ 235 produits, à l'exclusion des boissons et des desserts, y compris les produits présentés dans les menus supplémentaires, tels que le menu SkinnyLicious qui propose des produits à 590 calories ou moins. Son menu propose des entrées, des pizzas, des fruits de mer, des steaks, du poulet, des hamburgers, des petites assiettes, des pâtes, des salades, des sandwichs et des omelettes, y compris une sélection d'articles végétaliens et sans gluten. L'entreprise exploite les 30 et 35 Flower Child et d'autres établissements FRC.

Secteur Restaurants et bars