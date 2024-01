Commercial Bank PSQC, anciennement Commercial Bank QSC, est une institution financière basée au Qatar qui fournit des solutions bancaires. Les opérations de la Banque sont structurées en deux secteurs d'activité : le secteur de la banque de gros fournit une gamme de services et de produits bancaires commerciaux et d'investissement conventionnels aux grandes, moyennes et petites entreprises, y compris des prêts aux entreprises, le financement du commerce, des prêts syndiqués, des dépôts, des lettres de crédit et des garanties, et le secteur de la banque de détail fournit des services et des produits bancaires de détail conventionnels aux clients de détail au Qatar, y compris des comptes courants et de dépôt, la gestion de patrimoine, des prêts hypothécaires, des prêts personnels et des prêts pour véhicules et des services de cartes de crédit et autres cartes. La Banque opère par le biais d'un réseau de près de 29 succursales offrant tous les services et de 152 guichets automatiques bancaires (GAB). En outre, la Banque possède et exploite des franchises Diners Club au Qatar et à Oman.

Secteur Banques