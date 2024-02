Le groupe GPT est une société immobilière diversifiée à intégration verticale basée en Australie qui possède et gère un portefeuille d'environ 27,4 milliards de dollars d'actifs australiens dans les domaines des bureaux, de la logistique et du commerce de détail. La société s'appuie sur sa plateforme de gestion immobilière pour améliorer les rendements par le biais du développement immobilier et de la gestion de fonds. Son portefeuille de bureaux comprend 32 Smith, 4 Murray Rose Avenue, 580 George Street, 2 Park Street, Darling Park 1 & 2 et Cockle Bay Wharf, Darling Park 3, Eclipse Tower, Liberty Place, 150 Collins Street, et 181 William & 550 Bourke Streets. Son portefeuille logistique comprend notamment 128 Andrews Road, 1 Huntingwood Drive, 10 Interchange Drive, 104 Vanessa Street, 16-34 Templar Road, 18-24 Abbott Road, 1B Huntingwood Drive. Son portefeuille de commerces de détail comprend notamment Charlestown Square, Macarthur Square, Rouse Hill Town Centre, Westfield Penrith et Chirnside Park. Sa plateforme de gestion de fonds est axée sur les secteurs du commerce de détail et des bureaux en Australie.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié