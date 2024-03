Le Pennant Group, Inc. est un fournisseur de services de soins de santé aux patients ou résidents de tous âges, y compris la population âgée, aux États-Unis. La société exploite plusieurs secteurs d'activité, notamment la santé à domicile, les soins palliatifs et les résidences pour personnes âgées, en Arizona, en Californie, au Colorado, en Idaho, en Iowa, au Montana, au Nevada, en Oklahoma, en Oregon, au Texas, en Utah, dans l'État de Washington, au Wisconsin et dans le Wyoming. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : les services de santé à domicile et d'hospice, qui comprennent ses activités de santé à domicile, d'hospice et de soins à domicile, et les services aux personnes âgées, qui comprennent ses activités de logement assisté, de logement indépendant et de soins de la mémoire. La société fournit des services de soins à domicile et d'hospice par l'intermédiaire de 98 agences, et des services de logement pour personnes âgées dans 51 communautés, avec un total de 3 500 unités dans ses communautés de logement assisté, de logement indépendant et de soins de la mémoire. Elle offre des services cliniques, tels que les soins infirmiers, l'orthophonie, l'ergothérapie et la kinésithérapie, le travail social médical et l'aide à domicile.

Secteur Installations et services en soins de santé