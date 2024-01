The RealReal, Inc. propose une place de marché en ligne pour des produits de luxe authentiques et consignés. La société propose sur sa place de marché en ligne une gamme de produits de luxe authentifiés, principalement d'occasion, portant les marques de luxe et de créateurs. La société fournit une plateforme permettant aux consommateurs d'acheter et de vendre leurs articles de luxe. La société propose des produits dans de nombreuses catégories, notamment pour les femmes, les hommes, les enfants, les bijoux et les montres, la maison et les objets d'art. Parmi les créateurs de luxe présents sur sa place de marché en ligne figurent Cartier, Chanel, Christian Louboutin, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Rolex, Tiffany & Co. et Valentino. La société exploite un magasin de détail, y compris ses magasins les plus importants à Los Angeles, en Californie, et à New York. En outre, elle exploite plusieurs magasins de proximité de plus petite taille, ou magasins de quartier.